Левченкова (Филиппова) Нина (Антонина) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченкова (Филиппова) Нина (Антонина) Николаевна

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Место рождения

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads

Дата рождения

20.06.1949

Дата смерти

19.10.2008

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1949

Отец: Филиппов Николай

Мать: Филиппова Устинья

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
24.11.1967

Дочь: Костенко Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Левченков Михаил Фёдорович

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.12.1967

Муж: Левченков Михаил Фёдорович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.12.1970

Дочь: Васильева Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Левченков Михаил Фёдорович

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.12.1978

Сын: Левченков Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Левченков Михаил Фёдорович

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левченков Михаил Фёдорович

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
19.10.2008
Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Похороны
Неизвестно
Большие Ляды, Новоржевский уезд, Псковская губерния
кладбище д. Ляды
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