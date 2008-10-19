Левченкова (Филиппова) Нина (Антонина) Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1949
Дата смерти19.10.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1949
Отец: Филиппов Николай
Мать: Филиппова Устинья
Рождение ребёнка
24.11.1967
Дочь: Костенко Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Левченков Михаил Фёдорович
Бракосочетание
21.12.1967
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.12.1970
Дочь: Васильева Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Левченков Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
25.12.1978
Сын: Левченков Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Левченков Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
28.04.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левченков Михаил Фёдорович
Смерть
19.10.2008
Похороны
Неизвестно
Большие Ляды, Новоржевский уезд, Псковская губерния
кладбище д. Ляды