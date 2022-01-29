Сергеев Сергей Васильевич
мужской, родился 02.10.1927, Усадище, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
умер 01.12.1994
ОтецСергеев ВасилийНеизвестно г.р.
МатьСергеева Александра Алексеевна1896 г.р.
Супруги
Сергеева (Галашина) Екатерина Степановна08.12.1924 г.р.
Дети
Добронравова (Сергеева) Галина СергеевнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
02.10.1927
Отец: Сергеев Василий
Усадище, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добронравова (Сергеева) Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Сергеева (Галашина) Екатерина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.1994