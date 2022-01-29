Сергеев Сергей Васильевич 02.10.1927 — найти родственников по фамилии на Familio

Сергеев Сергей Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 02.10.1927, Усадище, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область

умер 01.12.1994

Отец
Сергеев ВасилийНеизвестно г.р.
Мать
Сергеева Александра Алексеевна1896 г.р.
Супруги
Сергеева (Галашина) Екатерина Степановна08.12.1924 г.р.
Дети
Добронравова (Сергеева) Галина СергеевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1927

Отец: Сергеев Василий

Мать: Сергеева Александра Алексеевна

Усадище, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добронравова (Сергеева) Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Сергеева (Галашина) Екатерина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева (Галашина) Екатерина Степановна

Смерть
01.12.1994

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