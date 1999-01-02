(Фонакова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фонакова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Россия

Дата рождения

16.01.1926

Дата смерти

02.01.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Мартынюк Галина Михайловна

Отец ребёнка: Толчев Михаил Ильич

с.Радовка, Абдулинский р-он, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
1948

Сын: Толчев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Толчев Михаил Ильич

с.Радовка, Абдулинский р-он, Чкаловская обл.
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Шаварина Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Толчев Михаил Ильич

с.Радовка, Абдулинский р-он,Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
29.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толчев Михаил Ильич

Радовка, Абдулинский р-он
Смерть
02.01.1999
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