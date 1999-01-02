(Фонакова) Анастасия Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения16.01.1926
Дата смерти02.01.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Мартынюк Галина Михайловна
Отец ребёнка: Толчев Михаил Ильич
с.Радовка, Абдулинский р-он, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
1948
Сын: Толчев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Толчев Михаил Ильич
с.Радовка, Абдулинский р-он, Чкаловская обл.
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Шаварина Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Толчев Михаил Ильич
с.Радовка, Абдулинский р-он,Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
29.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толчев Михаил Ильич
Радовка, Абдулинский р-он
Смерть
02.01.1999