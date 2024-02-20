Бухтеев (Букаткина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухтеев (Букаткина) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1892 г.р.
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Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухтеев Макар Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухтеев Макар Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухтеев Макар Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Бухтеев Макар Захарович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Шибаева (Бухтеева) Евдокия Макаровна

Отец ребёнка: Бухтеев Макар Захарович

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