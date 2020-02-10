Нефёдова (Попова) Александра Егоровна
Место рождения
Дата рождения02.02.1936
Дата смерти10.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1936
Отец: Попов Егор Иванович
Мать: Попова Вера Никитична
Бракосочетание
28.04.1956
Работа или профессия
Между 01.11.1957 и 08.04.1964
Продавец | Магазин культтоваров
Рождение ребёнка
14.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нефёдов Владимир Ильич
Рождение ребёнка
27.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нефёдов Владимир Ильич
Работа или профессия
Между 10.09.1964 и 05.01.1968
Техник | Сельхозтехника (СХТ)
Работа или профессия
Между 05.01.1968 и 01.12.1975
Рабочий | СХТ
Работа или профессия
Между 01.12.1975 и 02.01.1979
Рабочий 2 разряда | СХТ
Работа или профессия
Между 02.01.1979 и 17.02.1986
Инженер-нормировщик | СХТ
Награда
31.05.1985
Тамбовская область
Медаль "Ветеран труда" | Тамбовская область
Работа или профессия
Между 17.02.1986 и 04.01.1988
Мастер МТЖ | Сосновское ремонтно-техническое предприятия (бывш. СХТ)
Работа или профессия
Между 04.01.1988 и 01.10.1988
Инженер-нормировщик | Сосновское ремонтно-техническое предприятие
Работа или профессия
Между 01.10.1988 и 31.03.1992
Инженер по нормированию труда | Кооператив "Сосновкаагросервис" (бывш. Сосновское ремонтно-техническое предприятие)
Смерть
10.02.2020