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Решетов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

03.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Решетов Василий Васильевич

Мать: Решетова (Богословская) Екатерина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
27.08.1935

Сын: Решетов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Решетова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1937

Сын: Решетов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Решетова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
22.04.1939

Сын: Решетов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Решетова Мария Ивановна

Орешково, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
03.02.1942

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