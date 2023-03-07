Решетов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смерти03.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Решетова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
27.08.1935
Сын: Решетов Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Решетова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1937
Сын: Решетов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Решетова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1939
Сын: Решетов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Решетова Мария Ивановна
Орешково, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
03.02.1942