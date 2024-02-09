Булантаева -- Феодора Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булантаева -- Феодора Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булантаев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
14.09.1901

Сын: Булантаев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Булантаев Сергей Алексеевич

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

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