Нечаева Варвара Андреевна
Место рожденияг. Мичуринск, Тамбовская область
Дата рождения27.01.1910
Дата смерти15.12.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1910
Отец: Нечаев Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
?.03.1928
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Телегин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
10.06.1933
Дочь: Телегина Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Телегин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
06.07.1937
Дочь: Телегина Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Телегин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Телегина Вера Андреевна
Отец ребёнка: Телегин Андрей Александрович
Смерть
15.12.1989