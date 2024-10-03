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Нечаева Варвара Андреевна

Место рождения

г. Мичуринск, Тамбовская область

Дата рождения

27.01.1910

Дата смерти

15.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1910

Отец: Нечаев Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
?.03.1928

Муж: Телегин Андрей Александрович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Телегин Вадим Андреевич

Отец ребёнка: Телегин Андрей Александрович

Рождение ребёнка
10.06.1933

Дочь: Телегина Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Телегин Андрей Александрович

Рождение ребёнка
06.07.1937

Дочь: Телегина Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Телегин Андрей Александрович

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Телегина Вера Андреевна

Отец ребёнка: Телегин Андрей Александрович

Смерть
15.12.1989

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