Сорокина Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Варвара Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1923

Отец: Воронов Фёдор Платонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1950

Дочь: Сергеева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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