Сорокина Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1923
Отец: Воронов Фёдор Платонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1950
Дочь: Сергеева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Николаевич
Смерть
Неизвестно