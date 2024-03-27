Залилова Минниямал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1925
Отец ребёнка: Залилов Мазит Галяувич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Залилов Мазит Галяувич
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Залилов Мазит Галяувич
Рождение ребёнка
30.11.1940
Отец ребёнка: Залилов Мазит Галяувич
Смерть
Неизвестно