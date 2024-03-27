Залилова Минниямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залилова Минниямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1925

Сын: Залилов Салих Мазитович

Отец ребёнка: Залилов Мазит Галяувич

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1930

Сын: Залилов Равиль Мазитович

Отец ребёнка: Залилов Мазит Галяувич

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1933

Сын: Залилов Наиль Мазитович

Отец ребёнка: Залилов Мазит Галяувич

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1940

Сын: Залилов Ябир Мазитович

Отец ребёнка: Залилов Мазит Галяувич

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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