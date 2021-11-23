Костина (Разуваева) НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1937
Дата смерти03.08.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1963
Отец ребёнка: Костин АНАТОЛИЙ ТРИФОНОВИЧ
Рождение ребёнка
19.05.1968
Дочь: Костина МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
Отец ребёнка: Костин АНАТОЛИЙ ТРИФОНОВИЧ
Смерть
03.08.1994