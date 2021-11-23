Костина (Разуваева) НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостина (Разуваева) НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА

Костина (Разуваева) НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1937

Дата смерти

03.08.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1963

Сын: Костин ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Костин АНАТОЛИЙ ТРИФОНОВИЧ

Рождение ребёнка
19.05.1968

Дочь: Костина МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

Отец ребёнка: Костин АНАТОЛИЙ ТРИФОНОВИЧ

Смерть
03.08.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close