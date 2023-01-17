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Панин Николай Андреевич

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Место рождения

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

14.10.1912

Дата смерти

27.03.1977

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1912

Отец: Панин Андрей Андреевич

Мать: Панина Марфа Семёновна

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.08.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панина Мария Михайловна

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина Мария Михайловна

Смерть
27.03.1977
Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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