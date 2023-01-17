Панин Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения14.10.1912
Дата смерти27.03.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1912
Отец: Панин Андрей Андреевич
Мать: Панина Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
15.08.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панина Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панина Мария Михайловна
Смерть
27.03.1977