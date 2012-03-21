Николаева-Позднякова Лидия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1933
Дата смерти21.03.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Александр
Отец ребёнка: Николаев Александр Нифонтович
Рождение ребёнка
01.03.?
Дочь: Николаева Тамара
Отец ребёнка: Николаев Александр Нифонтович
Рождение ребёнка
21.03.1957
Сын: Николаев Григорий
Отец ребёнка: Николаев Александр Нифонтович
Рождение ребёнка
23.03.1959
Дочь: Николаева Мария
Отец ребёнка: Николаев Александр Нифонтович
Рождение ребёнка
23.09.1968
Сын: Николаев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Николаев Александр Нифонтович
Рождение ребёнка
26.04.1974
Сын: Николаев Пётр
Отец ребёнка: Николаев Александр Нифонтович
Смерть
21.03.2012