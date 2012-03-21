Николаева-Позднякова Лидия Григорьевна 23.10.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Николаева-Позднякова Лидия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1933

Дата смерти

21.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

РН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1933

Отец: Поздняков Григорий Архипович

Мать: Позднякова Мария Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Александр Нифонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Александр

Отец ребёнка: Николаев Александр Нифонтович

Рождение ребёнка
01.03.?

Дочь: Николаева Тамара

Отец ребёнка: Николаев Александр Нифонтович

Рождение ребёнка
21.03.1957

Сын: Николаев Григорий

Отец ребёнка: Николаев Александр Нифонтович

Рождение ребёнка
23.03.1959

Дочь: Николаева Мария

Отец ребёнка: Николаев Александр Нифонтович

Рождение ребёнка
23.09.1968

Сын: Николаев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Николаев Александр Нифонтович

Рождение ребёнка
26.04.1974

Сын: Николаев Пётр

Отец ребёнка: Николаев Александр Нифонтович

Смерть
21.03.2012

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