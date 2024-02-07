Иван Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти22.12.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Герасим Яковлевич
Мать: Василиса Фоминична
Рождение ребёнка
1834
Сын: Скворцов Серегин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Фекла Герасимовна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1842
Дочь: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Аграфена Ивановна
Смерть
22.12.1853