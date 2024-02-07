Иван Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

22.12.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Герасим Яковлевич

Мать: Василиса Фоминична

Рождение ребёнка
1834

Сын: Скворцов Серегин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Фекла Герасимовна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1842

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.12.1853
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