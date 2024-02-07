Смирнова-Стукалина-Кондратьева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондратьев А
Рождение ребёнка
27.08.1949
Сын: Смирнов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Стукалин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стукалин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов А
Смерть
Неизвестно