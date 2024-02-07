Смирнова-Стукалина-Кондратьева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова-Стукалина-Кондратьева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратьев А

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1949

Сын: Смирнов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Стукалин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стукалин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов А

Смерть
Неизвестно
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