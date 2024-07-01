Чубакова Ксения Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1912
Запись № 6 о бракосочетании 25 января 1912 г. села Красного Яра крестьянина Антона Ассикритова Чубакова, 62 лет, православного вероисповедания, вторым браком, и села Ромадана умершего крестьянина Андр... Показать все
Смерть
Неизвестно