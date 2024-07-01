Чубакова Ксения Егоровна 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧубакова Ксения Егоровна

Чубакова Ксения Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.01.1912

Муж: Чубаков Антон Ассикритович

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись № 6 о бракосочетании 25 января 1912 г. села Красного Яра крестьянина Антона Ассикритова Чубакова, 62 лет, православного вероисповедания, вторым браком, и села Ромадана умершего крестьянина Андр... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.