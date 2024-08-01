Роенко Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роенко Тит
Рождение ребёнка
05.01.1893
Сын: Роенко Григорий
Отец ребёнка: Роенко Тит
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Зикратая (Роенко) Ксения
Отец ребёнка: Роенко Тит
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Роенко) Клавдия
Отец ребёнка: Роенко Тит
Рождение ребёнка
08.02.1902
Дочь: (Роенко) Марфа
Отец ребёнка: Роенко Тит
Рождение ребёнка
09.05.1903
Дочь: (Роенко) Елена
Отец ребёнка: Роенко Тит
Рождение ребёнка
16.10.1906
Сын: Роенко Андрей
Отец ребёнка: Роенко Тит
Рождение ребёнка
23.02.1909
Дочь: (Роенко) Евдокия
Отец ребёнка: Роенко Тит
Смерть
Неизвестно