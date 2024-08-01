Роенко Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роенко Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роенко Тит

Рождение ребёнка
05.01.1893

Сын: Роенко Григорий

Отец ребёнка: Роенко Тит

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Зикратая (Роенко) Ксения

Отец ребёнка: Роенко Тит

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Роенко) Клавдия

Отец ребёнка: Роенко Тит

Рождение ребёнка
08.02.1902

Дочь: (Роенко) Марфа

Отец ребёнка: Роенко Тит

Рождение ребёнка
09.05.1903

Дочь: (Роенко) Елена

Отец ребёнка: Роенко Тит

Рождение ребёнка
16.10.1906

Сын: Роенко Андрей

Отец ребёнка: Роенко Тит

Рождение ребёнка
23.02.1909

Дочь: (Роенко) Евдокия

Отец ребёнка: Роенко Тит

Смерть
Неизвестно

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