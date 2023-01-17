Двойных Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Двойных Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Двойных Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Двойных Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Двойных Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Двойных Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно