Двойных Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойных Алексей Васильевич

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Двойных Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Двойных Мария Яковлевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Двойных Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Двойных Мария Яковлевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Двойных Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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