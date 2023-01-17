Афанасьева Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьева Елена Александровна

Афанасьева Елена Александровна

avatar

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

03.12.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1968

Отец: Афанасьев Александр Иванович

Мать: Афанасьева Валентина Ивановна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close