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Афанасьева Елена Александровна
Афанасьева Елена Александровна
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Место рождения
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Дата рождения
03.12.1968
Пол
Женский
Отец
Афанасьев Александр Иванович
1942 г.р.
Мать
Афанасьева (Олейник) Валентина Ивановна
1943 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1968
Отец:
Афанасьев Александр Иванович
Мать:
Афанасьева Валентина Ивановна
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
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