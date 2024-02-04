Аристов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кузнецова (Аристова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Аристов Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Ощепково, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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