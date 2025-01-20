Лена
женский, родилась 1948
умерла Неизвестно
ОтецГригорийНеизвестно г.р.
Мать(Иванова) Агрипина14.06.1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Григорий
Мать: (Иванова) Агрипина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно