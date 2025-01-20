Лена 1948 — найти родственников по фамилии на Familio

Лена

Автор
ПП
Постовалов П.

женский, родилась 1948

умерла Неизвестно

Отец
ГригорийНеизвестно г.р.
Мать
(Иванова) Агрипина14.06.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Григорий

Мать: (Иванова) Агрипина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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