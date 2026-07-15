Барсукова Анна Степановна
женский, родилась 12.02.1927, Украинка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
умерла 04.04.2005
ОтецБарсуков Степан Иванович23.02.1891 г.р.
МатьШубина Надежда Георгиевна (Егоровна)28.09.1893 г.р.
Дети
Даниленков Александр Константинович03.05.1952 г.р.
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Рождение
12.02.1927
Украинка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.05.1952
Сын: Даниленков Александр Константинович
Отец ребёнка: Даниленков Константин Федорович
Украинка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
04.04.2005