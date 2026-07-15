Барсукова Анна Степановна 12.02.1927 — найти родственников по фамилии на Familio

Барсукова Анна Степановна

Автор
ОК
Ким О.

женский, родилась 12.02.1927, Украинка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

умерла 04.04.2005

Отец
Барсуков Степан Иванович23.02.1891 г.р.
Мать
Шубина Надежда Георгиевна (Егоровна)28.09.1893 г.р.
Дети
Даниленков Александр Константинович03.05.1952 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1927

Отец: Барсуков Степан Иванович

Мать: Шубина Надежда Георгиевна (Егоровна)

Украинка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
03.05.1952

Сын: Даниленков Александр Константинович

Отец ребёнка: Даниленков Константин Федорович

Украинка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Смерть
04.04.2005

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