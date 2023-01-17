Маркова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1933
Дочь: Кириллова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Марков Егор
Янгорчино, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Анфиса
Отец ребёнка: Марков Егор
Смерть
Неизвестно