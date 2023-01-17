Маркова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1933

Дочь: Кириллова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Марков Егор

Янгорчино, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Анфиса

Отец ребёнка: Марков Егор

Смерть
Неизвестно
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