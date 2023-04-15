Шкарин Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.10.19
Дочь: Барышева Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Шкарина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
05.03.1910
Дочь: Шкарина Дарья Фёдоровна
Мать ребёнка: Шкарина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
09.11.1911
Дочь: Кечуткина Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Шкарина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1919
Дочь: Пилипенко Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Шкарина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шкарина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барышева Полина Фёдоровна
Смерть
1921