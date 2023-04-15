Шкарин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкарин Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.19

Дочь: Барышева Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Шкарина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
05.03.1910

Дочь: Шкарина Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: Шкарина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
09.11.1911

Дочь: Кечуткина Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Шкарина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.1919

Дочь: Пилипенко Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Шкарина Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкарина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барышева Полина Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1921
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