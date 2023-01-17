Малыгина Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина Анастасия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Соколова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Малыгин Алексей Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ширикова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Малыгин Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
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