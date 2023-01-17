Малыгина Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Соколова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Малыгин Алексей Петрович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ширикова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Малыгин Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно