Бернякович Иустин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бернякович Иустин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бернякович Александр Иустинович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1896

Дочь: Сакович (Бернякович) Анна Иустиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Бернякович Сергей Иустинович

Мать ребёнка: не указана

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