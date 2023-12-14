Бернякович Иустин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бернякович Александр Иустинович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1896
Дочь: Сакович (Бернякович) Анна Иустиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Бернякович Сергей Иустинович
Мать ребёнка: не указана