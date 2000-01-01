Козлова Таисия Фирсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Таисия Фирсовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1906 г.р.

Мать

Около 1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Козлов Фирст Иванович

Мать: Козлова Анна Трифоновна

Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Смерть
Неизвестно
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