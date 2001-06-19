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Алексеев (Шитов) Александр Иванович

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Место рождения

Мисково, Костромской уезд, Костромская область

Дата рождения

Между 01.08.1913 и 03.08.1913

Дата смерти

19.06.2001

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 01.08.1913 и 03.08.1913

Отец: Шитов Иван Алексеевич

Мать: Шитова (Дарьюшкина) Татьяна Парфёновна

Мисково, Костромской уезд, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
Дипломат, разведчик
Бракосочетание
17.01.1941

Жена: Шитова (Сошникова) Татьяна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.12.1941

Сын: Алексеев (Шитов) Алексей Александрович

Мать ребёнка: Шитова (Сошникова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
06.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шитова (Сошникова) Татьяна Васильевна

Смерть
19.06.2001
Москва, город федерального значения Москва
Центральная клиническая больница
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область

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