Алексеев (Шитов) Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 01.08.1913 и 03.08.1913
Дата смерти19.06.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 01.08.1913 и 03.08.1913
Работа или профессия
Неизвестно
Дипломат, разведчик
Бракосочетание
17.01.1941
Рождение ребёнка
07.12.1941
Сын: Алексеев (Шитов) Алексей Александрович
Мать ребёнка: Шитова (Сошникова) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
06.07.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шитова (Сошникова) Татьяна Васильевна
Смерть
19.06.2001
Центральная клиническая больница
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область