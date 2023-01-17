Вульферт (Тизенгаузен) Елизавета Юльевна
Место рождения
Дата рождения05.07.1851
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1879
Сын: Вульферт Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Вульферт Владимир Карлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вульферт Анатолий Владмирович
Отец ребёнка: Вульферт Владимир Карлович
Смерть
1938
Москва, город федерального значения Москва