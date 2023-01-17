Вульферт (Тизенгаузен) Елизавета Юльевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вульферт (Тизенгаузен) Елизавета Юльевна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

05.07.1851

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.08.1879

Сын: Вульферт Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Вульферт Владимир Карлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вульферт Анатолий Владмирович

Отец ребёнка: Вульферт Владимир Карлович

Смерть
1938
Москва, город федерального значения Москва
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