Новицкий Деонисий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Новицкая Евгения Деонисовна
Мать ребёнка: Новицкая Ульяна Ильинична
Рождение ребёнка
1864
Сын: Новицкий Федор Деонисьевич
Мать ребёнка: Новицкая Ульяна Ильинична
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно