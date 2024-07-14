Новицкий Деонисий Михайлович 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новицкий Деонисий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новицкая Ульяна Ильинична

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Новицкая Евгения Деонисовна

Мать ребёнка: Новицкая Ульяна Ильинична

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Новицкий Федор Деонисьевич

Мать ребёнка: Новицкая Ульяна Ильинична

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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