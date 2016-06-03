Салахетдинов Дамир Ринатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1981
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1981
Отец: Салахетдинов Ринат
Мать: Салахетдинова Сония
Рождение ребёнка
03.06.2016
Дочь: Салахетдинова Доминика Дамировна
Мать ребёнка: Баладурина Евгения Геннадьевна
Рождение ребёнка
06.06.2018
Дочь: Салахетдинова Богдана Дамировна
Мать ребёнка: Баладурина Евгения Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно