Салахетдинов Дамир Ринатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салахетдинов Дамир Ринатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1981

Отец: Салахетдинов Ринат

Мать: Салахетдинова Сония

Рождение ребёнка
03.06.2016

Дочь: Салахетдинова Доминика Дамировна

Мать ребёнка: Баладурина Евгения Геннадьевна

Рождение ребёнка
06.06.2018

Дочь: Салахетдинова Богдана Дамировна

Мать ребёнка: Баладурина Евгения Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баладурина Евгения Геннадьевна

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