Назаров Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАЛО (Липецк), ф. 275, о. 1, д. 117 Метрические книги Богословской церкви села Карамышево за 1909-1912 гг., Троицкой церкви села Сошки за 1908-1909 г. и Покровской церкви села Верхний Телелюй за 1914 ... Показать все
Рождение ребёнка
13.08.1936
Мать ребёнка: Анна Петровна
Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Петровна
Смерть
?.05.1943