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Назаров Яков Петрович

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Место рождения

Кривка, Усманский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривка, Усманский уезд, Тамбовская губерния
ГАЛО (Липецк), ф. 275, о. 1, д. 117 Метрические книги Богословской церкви села Карамышево за 1909-1912 гг., Троицкой церкви села Сошки за 1908-1909 г. и Покровской церкви села Верхний Телелюй за 1914 ... Показать все
Рождение ребёнка
13.08.1936

Сын: Назаров Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Анна Петровна

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Петровна

Смерть
?.05.1943
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