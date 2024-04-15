(Спиридонова) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Спиридонова) Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Спиридонов Виктор Семенович

Мать: Спиридонова Настасья Семеновна

Место жительства
С 10.10.1852
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Малой Тохты в той же волости деревню Малькову
Место жительства
До 10.10.1852
Малая Тахта, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Малой Тохты в той же волости деревню Малькову
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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