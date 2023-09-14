Петр Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Терентьевич

Место рождения

Спиридоновка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

С 1820 по 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

С 1830 по 1848 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1820 по 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Спиридоновка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Спиридоновка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Спиридоновка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
С 1830 по 1848

Сын: Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Спиридоновка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Спиридоновка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Спиридоновка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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