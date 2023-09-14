Петр Терентьевич
Место рождения
Дата рожденияС 1820 по 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1820 по 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1830 по 1848
Сын: Михаил Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно