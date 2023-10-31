(Петрова) Мать Марфы Ивановны — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петрова) Мать Марфы Ивановны

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Иван

Мать: Петрова Бабушка Марфы

Рождение ребёнка
05.01.1919

Дочь: Непомнящих Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Непомнящих Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван

Новосибирская обл., Каргатский р-н, с. Каргат
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

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