(Петрова) Мать Марфы Ивановны
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Иван
Мать: Петрова Бабушка Марфы
Рождение ребёнка
05.01.1919
Дочь: Непомнящих Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1923
Сын: Непомнящих Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван
Новосибирская обл., Каргатский р-н, с. Каргат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван