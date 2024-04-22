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Молчанов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1936

Дата смерти

16.08.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1936

Отец: Молчанов Николай

Мать: Молчанова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молчанова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Молчанова Валентина Гавриловна

Рождение ребёнка
05.11.1968

Сын: Молчанов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Молчанова Валентина Гавриловна

Смерть
16.08.1974

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