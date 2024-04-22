Молчанов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1936
Дата смерти16.08.1974
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1936
Отец: Молчанов Николай
Мать: Молчанова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молчанова Марина Владимировна
Мать ребёнка: Молчанова Валентина Гавриловна
Рождение ребёнка
05.11.1968
Сын: Молчанов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Молчанова Валентина Гавриловна
Смерть
16.08.1974