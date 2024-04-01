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Вершинин Георгий

Место рождения

кокарево курганская обл.

Дата рождения

1845

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

кокарево курганская обл.
Рождение ребёнка
1875

Сын: Вершинин Иннокентий

Мать ребёнка: Вершинина Параскева

курганская обл. д. кокорево
Рождение ребёнка
23.03.1885

Дочь: Кальдикова Мария

Мать ребёнка: Вершинина Параскева

кокарево курганская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Параскева

Смерть
1917
Похороны
Неизвестно
кокарево
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