Вершинин Георгий
Место рождениякокарево курганская обл.
Дата рождения1845
Дата смерти1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Сын: Вершинин Иннокентий
Мать ребёнка: Вершинина Параскева
курганская обл. д. кокорево
Рождение ребёнка
23.03.1885
Дочь: Кальдикова Мария
Мать ребёнка: Вершинина Параскева
кокарево курганская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вершинина Параскева
Смерть
1917
Похороны
Неизвестно
кокарево