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Полынкин Логин Павлович

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Полынкин Павел

Мать: не указана

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.09.1855 ст.

Дочь: Полынкина Анна Логиновна

Мать ребёнка: Полынкина Евдокия Игнатьевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1858

Дочь: Анна Логиновна

Мать ребёнка: Полынкина Евдокия Игнатьевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.11.1859 ст.

Дочь: Екатерина Логиновна

Мать ребёнка: Полынкина Евдокия Игнатьевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.01.1865 ст.

Дочь: Анна Логиновна

Мать ребёнка: Полынкина Евдокия Игнатьевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полынкина Евдокия Игнатьевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полынкина Прасковья

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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