Полынкин Логин Павлович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Полынкин Павел
Рождение ребёнка
06.09.1855 ст.
Дочь: Полынкина Анна Логиновна
Мать ребёнка: Полынкина Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.02.1858
Дочь: Анна Логиновна
Мать ребёнка: Полынкина Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
23.11.1859 ст.
Дочь: Екатерина Логиновна
Мать ребёнка: Полынкина Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
28.01.1865 ст.
Дочь: Анна Логиновна
Мать ребёнка: Полынкина Евдокия Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полынкина Прасковья
Смерть
Неизвестно