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Цветкова Людмила Павловна

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Место рождения

Чевакино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.12.1953

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1953

Отец: Гаврилов Павел Петрович

Мать: Гаврилова Лидия Дмитриевна

Чевакино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цветков Анатолий Александрович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
14.02.1984

Сын: Цветков Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Цветков Анатолий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цветков Анатолий Александрович

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