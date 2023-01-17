Цветкова Людмила Павловна
Место рождения
Дата рождения07.12.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1953
Рождение ребёнка
15.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цветков Анатолий Александрович
Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
14.02.1984
Сын: Цветков Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Цветков Анатолий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно