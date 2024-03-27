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Зиязетдинов Зуфар

Место рождения

д.Айдарали, Стерлибашевского района, БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Айдарали, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
19.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиязетдинова Фарида Заррафовна

д.Айдарали, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
02.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиязетдинова Фарида Заррафовна

д.Айдарали, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиязетдинова Фарида Заррафовна

д.Айдарали, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиязетдинова Фарида Заррафовна

д.Айдарали, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиязетдинова Фарида Заррафовна

д.Айдарали, Стерлибашевского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиязетдинова Фарида Заррафовна

Смерть
Неизвестно
д.Айдарали, Стерлибашевского района, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Айдарали, Стерлибашевского района, БАССР
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