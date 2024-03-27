Зиязетдинов Зуфар
Место рожденияд.Айдарали, Стерлибашевского района, БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.02.1962
д.Айдарали, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
02.03.1964
д.Айдарали, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Айдарали, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Айдарали, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Айдарали, Стерлибашевского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д.Айдарали, Стерлибашевского района, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Айдарали, Стерлибашевского района, БАССР