Шушпанов Фёдор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШушпанов Фёдор Павлович

Шушпанов Фёдор Павлович

Место рождения

Перлёвка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Шушпанов Павел

Мать: не указана

Перлёвка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шушпанова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шушпанова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шушпанова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шушпанова Евдокия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шушпанова Евдокия Павловна

Военная служба
06.03.1942
Род войск: 225 азсп 54 а Воинское звание: Красноармеец Призван на фронт
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.