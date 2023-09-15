Тромпетер (Фальк) Лаура Августа
Место рождения
Дата рождения19.10.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Медведкова (Тромпетер) Ольга Людвиговна
Отец ребёнка: Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович)
Сын: Тромпетер Теодор-Адельберт (Федор) Людвигович (Львович)
Отец ребёнка: Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович)
Сын: Тромпетер Eduard
Отец ребёнка: Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович)
Сын: Трмпетер (Trompeter) Ричард Мартин (Richard Martin)
Отец ребёнка: Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович)
Сын: Тромпеттер Макс-Николай-Губерт (Max Nikolai Herbert) (Max Nikolai Herbert)
Отец ребёнка: Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович)
Дочь: (Тромпетер) Hedwig Elesabeth Louise
Отец ребёнка: Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович)
Сын: Тромпетер Эдгар Людвигович (Львович)
Отец ребёнка: Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович)
Дочь: (Тромпетер) Луиза Людвиговна
Отец ребёнка: Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович)