Тромпетер (Фальк) Лаура Августа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тромпетер (Фальк) Лаура Августа

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

19.10.1850

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1850

Отец: Carl Eduard Falk

Мать: Falk (Kelchen) Annette Friederike Louise

Одесса, Одеська область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
13.04.1874

Муж: Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович)

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
06.03.1875

Дочь: Медведкова (Тромпетер) Ольга Людвиговна

Отец ребёнка: Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович)

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
18.10.1876

Сын: Тромпетер Теодор-Адельберт (Федор) Людвигович (Львович)

Отец ребёнка: Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович)

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
03.02.1878

Сын: Тромпетер Eduard

Отец ребёнка: Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович)

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
10.11.1879

Сын: Трмпетер (Trompeter) Ричард Мартин (Richard Martin)

Отец ребёнка: Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович)

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
11.04.1884

Сын: Тромпеттер Макс-Николай-Губерт (Max Nikolai Herbert) (Max Nikolai Herbert)

Отец ребёнка: Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович)

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
04.08.1885

Дочь: (Тромпетер) Hedwig Elesabeth Louise

Отец ребёнка: Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович)

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
19.05.1889

Сын: Тромпетер Эдгар Людвигович (Львович)

Отец ребёнка: Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович)

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Тромпетер) Луиза Людвиговна

Отец ребёнка: Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович)

Одесса, Одеська область

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