Блинов Козьма Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.
Отец: Блинов Афанасий Меркурьевич
Мать: Блинова Матрона
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Настасья Козьминична
Мать ребёнка: Блинова Канья (?) Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно