Блинов Козьма Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Козьма Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: Блинов Афанасий Меркурьевич

Мать: Блинова Матрона

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Настасья Козьминична

Мать ребёнка: Блинова Канья (?) Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Канья (?) Федоровна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно
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