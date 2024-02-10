Скрипникова Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипникова Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрипников Степан Константинович

Рождение ребёнка
1923 или 1919

Сын: Скрипников Виктор Степанович

Отец ребёнка: Скрипников Степан Константинович

Русско-Осиновский, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1924 или 1922

Сын: Скрипников Владимир Степанович

Отец ребёнка: Скрипников Степан Константинович

Русско-Осиновский, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Удовицкая (Скрипникова) Лида Степановна

Отец ребёнка: Скрипников Степан Константинович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Скрипникова Руфина Степановна

Отец ребёнка: Скрипников Степан Константинович

Смерть
Неизвестно

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