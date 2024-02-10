Скрипникова Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923 или 1919
Сын: Скрипников Виктор Степанович
Отец ребёнка: Скрипников Степан Константинович
Рождение ребёнка
1924 или 1922
Сын: Скрипников Владимир Степанович
Отец ребёнка: Скрипников Степан Константинович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Удовицкая (Скрипникова) Лида Степановна
Отец ребёнка: Скрипников Степан Константинович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Скрипникова Руфина Степановна
Отец ребёнка: Скрипников Степан Константинович
Смерть
Неизвестно