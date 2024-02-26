Пыжов Козьма? Андреев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пыжов Андрей Пешехонов/
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пыжова Анна Пешехонова/
Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Смерть
Неизвестно