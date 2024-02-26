Пыжов Козьма? Андреев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжов Козьма? Андреев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пыжов Андрей Пешехонов/

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыжова Анна Пешехонова/

Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Смерть
Неизвестно

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