Егоров Андрей Степанов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан Никитин
Мать: Мария Гаврилова
Бракосочетание
Около 1897
Жена: Егорова Мария Михайлова
Рождение ребёнка
17.10.1898
Мать ребёнка: Егорова Мария Михайлова
Рождение ребёнка
09.08.1902
Мать ребёнка: Егорова Мария Михайлова
Рождение ребёнка
24.03.1905
Мать ребёнка: Егорова Мария Михайлова
Смерть
Неизвестно