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Егоров Андрей Степанов

Место рождения

Старо, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан Никитин

Мать: Мария Гаврилова

Старо, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Около 1897

Жена: Егорова Мария Михайлова

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
17.10.1898

Сын: Егоров Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: Егорова Мария Михайлова

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
09.08.1902

Сын: Егоров Андрей Андреев

Мать ребёнка: Егорова Мария Михайлова

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
24.03.1905

Сын: Егоров Василий Андреев

Мать ребёнка: Егорова Мария Михайлова

Старо, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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