Григорий Еремеевич Биркин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
1948
Сын: Биркин Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1950
Сын: Биркин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Биркина Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1959
Сын: Биркин Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно