Григорий Еремеевич Биркин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Еремеевич Биркин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Биркин Еремей Дмитриевич

Мать: Биркина (Корсанова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Биркин Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Биркин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Биркина Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1959

Сын: Биркин Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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