Попова Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1892
Отец: Аксенов Михаил Егорович
Мать: Аксенова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Попов Михаил Степанович
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
28.08.1914
Сын: Попов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Попов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Соловьева Тамара Иосифовна
Отец ребёнка: Соловьев Иосиф Гаврилович
Смерть
Неизвестно