Попова Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Екатерина Михайловна

Попова Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1892

Отец: Аксенов Михаил Егорович

Мать: Аксенова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Попов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил Степанович

Бракосочетание
1910

Муж: Соловьев Иосиф Гаврилович

Рождение ребёнка
28.08.1914

Сын: Попов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Соловьева Тамара Иосифовна

Отец ребёнка: Соловьев Иосиф Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close