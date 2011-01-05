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Смирнов Борис Евгеньевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.12.1947

Дата смерти

05.01.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1947

Отец: Смирнов Евгений Петрович

Мать: Смирнова Екатерина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
08.05.1970

Жена: Смирнова Тамара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.05.1971

Дочь: Артёмова Оксана Борисовна

Мать ребёнка: Смирнова Тамара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.08.1975

Дочь: Борисова Елена Борисовна

Мать ребёнка: Смирнова Тамара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.04.1985

Сын: Смирнов Михаил Борисович

Мать ребёнка: Смирнова Тамара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.01.2011
Москва, город федерального значения Москва
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