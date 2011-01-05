Смирнов Борис Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения16.12.1947
Дата смерти05.01.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1947
Бракосочетание
08.05.1970
Рождение ребёнка
04.05.1971
Дочь: Артёмова Оксана Борисовна
Мать ребёнка: Смирнова Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
06.08.1975
Дочь: Борисова Елена Борисовна
Мать ребёнка: Смирнова Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
02.04.1985
Мать ребёнка: Смирнова Тамара Николаевна
Смерть
05.01.2011