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Ческидова Марина Алексеевна

Место рождения

Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

1728 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Ческидов Федосей Фёдорович

Отец ребёнка: Ческидов Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 20.07.1771 ст.

Сын: Ческидов Макар Фёдорович

Отец ребёнка: Ческидов Фёдор Григорьевич

Солодилова, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ческидова Апросинья Фёдоровна

Отец ребёнка: Ческидов Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Ческидова Авдотья Фёдоровна

Отец ребёнка: Ческидов Фёдор Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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