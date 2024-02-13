Ческидова Марина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1728 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Ческидов Федосей Фёдорович
Отец ребёнка: Ческидов Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 20.07.1771 ст.
Отец ребёнка: Ческидов Фёдор Григорьевич
Солодилова, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ческидова Апросинья Фёдоровна
Отец ребёнка: Ческидов Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Ческидова Авдотья Фёдоровна
Отец ребёнка: Ческидов Фёдор Григорьевич
Смерть
Неизвестно